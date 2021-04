Lyntest-leverandør om nye tal der skaber usikkerhed: - Man sammenligner æbler og pærer

Han mener, der er behov for en oplysningskampagne rettet mod befolkningen:

- Jeg er meget fortaler for, at befolkningen er fuldstændigt oplyste om, hvad det er, de forskellige testtyper kan.

- Idéen herhjemme med antigentesten er, at det er et screeningsværktøj, der kan bruges til at åbne samfundet. Og den antigentest har nogle specifikationer, der kan bruges til det formål, hvorimod PCR-testen har nogle specifikationer, der kan bruges til andre og mere diagnotiske formål.

SSI: Lyntest er fin som screeningsværktøj

Også Statens Serum Institut (SSI) mener, der er flere ting, der taler for at bruge lyntests – usikkerhed eller ej.

Det oplyste Anne-Marie Vangsted, direktør for Testcenter Danmark under SSI, i et skriftlig svar til TV 2 lørdag.

Hun nævner blandt andet, at lyntesten har en svartid på bare 15 minutter. Derudover kræver PCR-testen - i modsætning til en lyntest - specielt udstyr og laboratorieuddannet personale. Samtidig er den dyrere.

- PCR er et diagnostisk værktøj, mens antigentests (lyntests, red.) er fint som screeningsværktøj, siger Anne-Marie Vangsted i det skriftlige svar.