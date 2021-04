Professor: - Negative lyntest gør os mere tilbøjelige til at bøje corona-regler

Den udmelding skaber bekymring hos professor i statskundskab og leder af forskningsprojektet HOPE ved Aarhus Universitet, der undersøger borgernes adfærd under corona-epidemien, Michael Bang Petersen.

- Når vi spørger direkte, så siger omkring 60 procent af befolkningen, at de bruger tests for at håndtere usikkerhederne omkring corona. Heriblandt usikkerheden omkring hvorvidt vi er smittede eller ej, siger Michael Bang Petersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Resultaterne tyder ifølge ham på, at befolkningen som helhed er mere tilbøjelige til at være sammen med andre, når de har et negativt testsvar.