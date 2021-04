SSI: Tid og penge taler for brugen af mindre præcis lyntest

Det er et spørgsmål om tid og penge, der gør, at de danske myndigheder ikke i større omfang benytter sig af PCR-test til at teste for corona. Selv om PCR-testene regnes som langt mere pålidelige end lyntest.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i et skriftligt svar, efter at Politiken har kunnet fortælle, at cirka hver anden person, der er konstateret smittet ved en PCR-test, får et negativt svar, når vedkommende får foretaget en lyntest.