Hver anden smittet får negativt svar efter lyntest

- Vi skal betragte antigentesten som en hurtig, meget grovmasket si, der fanger de mest smitsomme, men ikke alle dem, der potentielt kan smitte. Men dem, der fanges, de smittekæder får vi brudt, og det er vigtigt, siger hun.

Det at få en falsk negativ er et problem, fordi mange bruger lyntesten som et redskab til at kunne besøge eksempelvis familie. Og derfor vil et negativt svar betyde, at man er mere afslappet i sin omgang med andre.

Testen frikender

Professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet siger til avisen, at det er noget af det, som Hope-projektet har vist. Projektet undersøger borgernes adfærd og holdninger under pandemien.