Video: Få et smugkig på omdiskuteret hal – snart er ventetiden ovre

Den 1. maj bliver hallen officielt indviet, men her kan du få et smugkig på, hvordan den ser ud.

De sidste håndværkere er ikke gået hjem endnu, men det gør de snart. For Randers’ nye multiarena, Hal 4, er langt om længe ved at være færdig.

Mandag fik TV2 Østjylland lov til at få et smugkig på byggeriet til 115 millioner kroner, og du kan komme med indenfor i videoen øverst i artiklen.

Hal 4 er en udvidelse af sportshallen Arena Randers, og det er meningen, at den skal bruges til stort set hvad som helst.

- Gulvet skal jo bruges hver dag. Til træning, til vores idrætsudøvere, til breddeidrætten, til eliteidrætten, til skolerne og så videre, siger Gitte Nørgaard, der er direktør i Arena Randers, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Og derudover er tanken, at vi skal åbne dørene for koncerter, events og for store idrætsbegivenheder.

Det første spadestik til den nye multihal blev taget i oktober 2017, og siden er byggeriet gang på gang blevet forsinket og dyrere end beregnet.

Men nu er det alt sammen fortid. Den 1. maj bliver hallen officielt indviet, og Randers HK regner med at spille i hallen allerede om 14 dage.

- Jeg har aldrig tvivlet på, om den blev færdig. Men selvfølgelig har vi ikke rigtig vidst, hvornår den blev færdig, og det har gjort det svært at planlægge. Så derfor glæder vi også rigtig meget til, at vi kan byde indenfor, siger Carsten Solberg, der er administrationschef for Randers HK, til TV2 ØSTJYLLAND.

Multihallen er 7000 kvadratmeter stor, og har plads til henholdsvis 4000 tilskuere til sportsarrangementer og 6000 koncertgæster. Dermed bliver Hal 4 den største af sin slags i Østjylland.