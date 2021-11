Teaterdirektør hilser coronapas velkommen

At coronapas er på vej tilbage ser teaterdirektør på Randers Teater, Peter Westphael, som en positiv ting i en tid, hvor coronavirus er i vækst.



- Jeg tror ikke, det koster publikummer. Jeg tror snarere, der sker det modsatte. At folk bliver trygge ved at gå i teatret, fordi de ved, at de andre gæster ikke har corona.

- Jeg er positivt stemt. Som samfund må vi have snuden i sporet og håbe på, at de kloge mennesker får styr på smitten, siger Peter Westphael til TV2 ØSTJYLLAND.