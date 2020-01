Svært at få hjælp til gælden: Behov for flere frivillige kræfter

KFUM oplever lige nu stor mangel på gældsrådgivere i Østjylland - særligt i Randers - fordi efterspørgslen på rådgivningen er steget.

- På landsplan og i Østjylland oplever vi inden for det seneste halve år en øget efterspørgsel, og det er på over 10 procent på alle rådgivningsstederne, vi kan mærke det, fortæller June Crondahl, der er chef for Gældsrådgivningen i KFUM Socialt Arbejde.

I Randers er ventiden normalt to til seks uger, men lige nu er der først ledige tider efter 1. maj.

Jeg glæder mig til at møde menneskene, og til at jeg forhåbentlig kan være med til at hjælpe dem, så de kommer på fode igen. Lone Aarup, Randers

Derfor råber de nu på flere frivillige kræfter, der kan hjælpe til. En af de nye frivillige er Lone Aarup, der tidligere har arbejdet i Sparekassen Kronjylland i 37 år.

- Jeg læste om det i avisen en dag og tænkte; det er lige mig, forklarer hun til jobsamtalen som kommende frivillig gældsrådgiver.

- Lige nu er vores ventetid på to til tre måneder, siger Julia Gammelby Kristensen, der er gældsleder hos Den Sociale Retshjælp Fond i Aarhus.

Også lang ventetid i Aarhus

Hos en gældsrådgiver kan man få hjælp til at skabe overblik over sin økonomi.

- Mange af de borgere, vi møder, er ikke en attraktiv kunde i banken. Så hvis de skal ned og have lagt et budget i banken, så vil der være nogle banker, der vil bede dem om at betale 750 kroner for at få lagt et budget, forklarer June Crondahl og fortsætter:

- Så hvis man i forvejen har svært ved at få enderne til at mødes, så er det rigtig mange penge, siger hun.

Også hos gældsrådgivningen ved Den Sociale Retshjælp Fond i Aarhus oplever de stor efterspørgsel. De hjælper omkring 1000 til 1200 klienter om året.

Hos KFUM i Randers håber de, at flere som Lone Aarup melder sig som frivillig. Hun er nu startet som rådgiver og glæder sig til at komme i gang.

- Jeg glæder mig til at møde menneskene, og til at jeg forhåbentlig kan være med til at hjælpe dem, så de kommer på fode igen, siger Lone Aarup.

Lona Aarup er ny frivillig gældsrådgiver hos KFUM i Randers, og hun glæder sig til at hjælpe borgerne med at komme på fode igen økonomisk.