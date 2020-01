Randers' sportsfolk hædret med priser: Her er alle vinderne

I Randers stod fredag aften i sportens tegn. Kommunen uddelte nemlig en række lokale sportspriser i Arena Randers, hvor mere end 300 gæster var mødt op for at fejre de lokale sportsfolk.

Den 17-årige BMX-rytter, Malene Kejlstrup Sørensen, løb med to priser - 'Årets Talent' og aftenens største pris, 'Årets Sportsnavn 2019'.

- Det er helt surrealistisk. Jeg havde overhovedet ikke regnet med det, siger Malene Kejlstrup Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND dagen derpå.

Hun vinder 'Årets Sportsnavn' for sine præstationer i det forgangne år.

Her har hun vundet tre juniorafdelinger af European Cup og blev samlet nummer to. Hun vandt også guld til ungdoms-DM for sjette gang i træk, og derudover vandt hun guld ved de nordiske mesterskaber for juniorer.

For den unge BMX-rytter betyder det meget at vinde prisen som årets sportsnavn.

- Pengene, der følger med, hjælper mig meget økonomisk, men prisen motiverer mig også helt vildt. Det giver mig ekstra blod på tanden til at lave nogle gode præstationer i år, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere OL-deltager, Claus Jørgensen, blev hædret med en plads i 'Wall of Fame' for sine idrætspræstationer som kapgænger. Foto: Ole Jakobsen - den utraditionelle

Tidligere OL-deltager hædret i 'Wall of Fame'

Til sportsfejringen hylder Randers Kommune også nogle af de største randrusianske idrætspræstationer gennem tiden med en plads i 'Wall of Fame'. Den plads fik tidligere OL-deltager Claus Jørgensen fredag aften.

- Det er en kæmpe ære - især når man kommer fra så lille en sportsgren, som jeg gør. Ubeskriveligt, at man stadig kan få en ære ud af det, så mange år efter. Det er 24 år siden til sommer, at jeg var til OL. Jeg er evigt taknemmelig og glad på sportens vegne, siger Claus Jørgensen i en pressemeddelelse.

Han begyndte som kapgænger i 1986 og opnåede i sin karriere mere end ti DM-titler, deltagelse ved EM, VM og OL, og er indehaver af tolv danske og en nordisk rekord.

'Youth Team HARK' fra Harridslev Rideklub løb med årets initiativpris. Gruppen består af en række frivillige piger fra 16-19 år, som dagligt hjælper til i klubben med undervisning af elever, og som oplærer nye børn og forældre, hvordan man passer hestene og begår sig sikkert omkring dem. Foto: Ole Jakobsen - den utraditionelle

Herunder kan du se vinderne af priserne, der blev uddelt ved Randers Kommunes sportsfejring 2019 i Arena Randers fredag aften.