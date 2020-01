'Stem og bestem': Demonstranter sætter fokus på OK20

'Stem og bestem'. Sådan lød overskriften på fredagens demonstration på Store Torv i Aarhus.

Her havde de østjyske fagforeninger fra Randers, Silkeborg, Favrskov, Aarhus og Djursland arrangeret en demonstration for at gøre medlemmerne opmærksomme på vigtigheden af deres stemme til de kommende overenskomstforhandlinger, OK20, på det private arbejdsmarked.

Læs også Pernille til kamp mod lastbiler: - De skal ud af byen

- Vi vil kæmpe for gode forhold for vores medarbejdere og for hele vores samfund, så vi får lavet noget efteruddannelse og nogle rammer, som virksomhederne også kan være i, siger Daniel Dallerup, der er afdelingsformand i Metal Østjylland til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi har brug for, at det denne gang er os, der bliver belønnet for den indsats, vi leverer. Det skal ikke kun være direktionsgangene og storaktionærerne, der kan hive overskud ud af virksomhederne. Claus Rostgaard, fællestillidsrepræsentant, Falck

Flere end 100 lønmodtagere var fredag mødt op for at være med til at sætte fokus på OK20, hvor et af hovedkravene bliver at få forbedret lønvilkårene.

- Vi har brug for, at det denne gang er os, der bliver belønnet for den indsats, vi leverer. Det skal ikke kun være direktionsgangene og storaktionærerne, der kan hive overskud ud af virksomhederne, siger Claus Rostgaard, der er fællestillidsrepræsentant ved Falck, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hunde afhjælper stress: Her kan du tage din bedste ven med på arbejde

Derudover vil OK20 også komme til at handle om at forbedre arbejdsmiljøet, styrke bekæmpelsen af social dumping og skabe mere fleksibilitet for de ansatte.

Østjyske fagforeninger ville med demonstrationen gøre medlemmerne opmærksomme på vigtigheden af deres stemme til de kommende overenskomstforhandlinger, OK20.