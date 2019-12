Politiet søger vidner til overfald på p-vagt

En 49-årig parkeringsvagt passede blot sit arbejde og var ved at sætte en afgift i ruden på en bil den 9. december kl. 18.45, da han blev kontaktet af fem unge mænd, som råbte efter ham.

Mændene blev aggressive, skubbede p-vagten og hev fat i hans arme og jakke. Da p-vagten trykkede på sin alarm, gav den ene mand ham en lussing, inden de fem gerningsmænd stak af til fods.

Vi hører meget gerne fra vidner, som har set episoden på parkeringspladsen, eller som har en formodning om, hvem mændene kan være. Østjyllands Politi

Senere anmeldte p-vagten overfaldet til politiet.

Overfaldet skete på p-pladsen på Vestergrave i Randers.

Hvem har set overfaldet?

Det er siden ikke lykkedes at finde frem til gerningsmændene, så nu søger Østjyllands Politi vidner til overfaldet.

- Vi hører meget gerne fra vidner, som har set episoden på parkeringspladsen, eller som har en formodning om, hvem mændene kan være, lyder det fra politiet.

De beskrives alle som mellemøstlige af udseende i alderen 18-20 år. Alle bar hættetrøjer.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet via tlf. 114.

P-vagter har fået kameraer

I Aarhus Kommune har der gennem flere år været problemer med chikaner af parkeringsvagter. Derfor har man udstyret deres p-vagter eller cityassistenter, som de hedder i Aarhus, med kameraer, der skal fange situationerne på video.

Jeg oplever, at tonen overfor mine ansatte er blevet værre og værre, og vi har også kunnet se, at der over en årrække er kommet flere og flere voldsomme oplevelser. Kim Gulvad Svendsen, chef for Drift og Myndighed, Aarhus Kommune

Og det lader til at virke - i hvert fald på cityassistenternes tryghedsfølelse.

- Jeg føler mig meget mere sikker derude, fordi jeg ofte oplever, at man får dæmpet en situation, allerede inden den kommer i gang, fordi vi har kameraet, sagde Stig Rasmussen, der er cityassistent i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Chikanen er et stigende problem

Kameraerne skal forebygge og være med til at undgå, at situationer eskalerer, men de skal også bruges som dokumentation i de sager, som ender i retten.

Det er en nødvendighed, da chikanen mod cityassistenterne er et stigende problem.

- Jeg oplever, at tonen overfor mine ansatte er blevet værre og værre, og vi har også kunnet se, at der over en årrække er kommet flere og flere voldsomme oplevelser, forklarer chef for Drift og Myndighed i Aarhus Kommune, Kim Gulvad Svendsen.

Faktisk er antallet af episoder, hvor politiet er blevet involveret steget fra 2 til 19 fra 2011 til 2018. Og af dem kører seks af sagerne nu i retten, hvor optagelserne bruges som dokumentation.