Pernille manglede opgaver - men så begyndte hun at tage billeder af miniature-figurer

Pernille Bering håber, at billederne kan bringe lidt humor ind i en svær tid. Foto: Pernille Bering / Bering Foto

For langt de fleste er hverdagen forandret, efter at coronavirusset har ramt Danmark.

Også for mange virksomheder kan det være en svær tid med en uvis fremtid, hvilket har fået flere virksomheder til at tænke i nye baner.

Det gælder blandt andet fotografen Pernille Bering fra Randers. For at holde sig selv i gang har hun sat sig for dagligt at tage billeder af små miniature-figurer i forskellige situationer relateret til den situation, vi alle står i.

- Jeg kan godt lide at give mig selv nogle udfordringer, hvor jeg er tvunget til at tænke kreativt, fortæller Pernille Bering til TV2 ØSTJYLLAND.

Der er ingen, der siger, at opgaverne vælter ind bagefter. Pernille Bering, fotograf

Ved blandt andet at tage billeder med udgangspunkt i hamstring og hjælpepakker håber Pernille Bering at kunne sætte humor og perspektiv på danskernes nye hverdag.

- Det er en type billeder, jeg har brugt før, og som jeg synes er sjove at lave. Det giver mulighed for at fortælle nogle andre historier.

Pernille Bering er uddannet reklamefotograf og ejer virksomheden Bering Foto i Randers. Foto: Pernille Bering / Bering Foto

Uvished og udsatte opgaver

Normalt arbejder hun som reklamefotograf og tager billeder af alt fra modetøj og interiør til virksomhedsportrætter.

Men i en tid hvor den fysiske kontakt med andre mennesker er begrænset, kan det være svært at holde hjulene i gang, når mange opgaver forudsætter at mødes ansigt til ansigt.

Jeg er er nødt til at tænke på min lille forretning. Pernille Bering, fotograf

Det har blandt andet betydet, at flere opgaver i marts og april er blevet udsat, og at antallet af ugentlige opgaver er faldet fra fire-fem stykker til to.

- Nu er der pludselig frigivet en del tid. Derfor må man bruge tiden fornuftigt og give sig i kast med nogle ting, så man stadig er synlig som fotograf og ikke bliver glemt. Jeg er er nødt til at tænke på min lille forretning. Der er ingen, der siger, at opgaverne vælter ind bagefter det her, siger Pernille Bering.

Noget tyder på, at det utraditionelle initativ har givet pote. Efter hun lagde det første billede op på sin facebookside den 18. marts, er hun blevet kontaktet af et brillefirma, som hun nu tager billeder for.

- Jeg håber, at der er flere, der kan få øje på mig som fotograf og se en mulighed i at bruge de her billeder til deres egen markedsføring.

Her kan du se nogle af billederne:

