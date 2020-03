GALLERI: Therese tager karantæne-portrætter gennem ruden

Børn som ældre er i denne tid isolerede bag lukkede vinduer. Netop det har en fotograf fra Aarhus sat sig for at forevige. Foto: Therese Vadum

Hun er der kun i meget kort tid, men hun når alligevel at blive helt rørt.

På den anden side af det vindue, Therese Vadums linse er rettet mod, sidder en mor med sin 16 dage gamle baby i favnen. Kvinden har også et tre-årigt barn, der banker på ruden med sine små knyttede fingre for at sige hej.

Det tager ikke mange sekunder og kun ganske få knips, før billedet sidder der. Så er det videre til et nyt hjem med et nyt vindue - og en ny historie.

De sidste fire dage har freelance-fotograf Therese Vadum været vidt omkring i Aarhus og på Djursland for at forevige den del af historiebøgerne, vi lige nu gennemlever.

Michelle med sin 16 dage gamle datter. Foto: Therese Vadum

- Jeg fik idéen, fordi en af mine rigtig gode veninder bor i Norditalien lige nu, og jeg har taget billede af hende bag en rude for nogle år siden. Dét billede faldt jeg over i sidste uge, siger Therese Vadum til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har nu på kort tid taget 75 portrætter i samme stil. Portrætterne forestiller østjyder, der har isoleret sig som følge af udbruddet af coronavirus. De er alle taget gennem et vindue, så der ikke er nogen risiko for smitte.

- Jeg skriver, lige inden jeg er der, og så står folk klar i ruden, når jeg kommer. Så tager jeg billedet, laver ”namaste” med hænderne, og så er jeg væk igen, siger hun.

Siden hun efterlyste folk i selvvalgt eller tvungen karantæne, der ville have taget et billede, på sociale medier, har hun modtaget så mange henvendelser, at det kniber med at følge med.

- På et døgn fik jeg 120 henvendelser, og det er pisse fedt. Jeg er dybt taknemmelig over, at folk vil bidrage til den historie, jeg gerne vil fortælle, siger Therese Vadum.

Hun oplever samme taknemmelighed fra portrætternes motiver.

- Det gjorde mig simpelthen så glad, at du kom. Du er det første mennesker, jeg har set i tre dage, var der en person, der skrev til mig.

Du kan se et udpluk af Therese Vadums mange karantæne-portrætter herunder:

Philippa er bekymret for sin mormor, som hun ikke kan besøge grundet smittefare. Foto: Therese Vadum

Bag ruden skriver Kristoffer sit bachelorprojekt om komposition af fællessange og højskolepædagogik. Foto: Therese Vadum

Hunden Eddie. Foto: Therese Vadum

Aase på sin 88 års fødselsdag. Foto: Therese Vadum

Marta i karantæne. Foto: Therese Vadum

Arthur, Therese Vadums nevø, som vil lege gennem ruden. Foto: Therese Vadum