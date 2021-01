Naturformidler blander sig i debat: Frygt ikke for vilde dyr ved Fussingø

Udmeldingen fra Morten D.D. Hansen kommer, efter at der gennem længere tid har været debat om den kommende nationalpark ved Fussingø.

Flere brugere af skoven ved Fussingø frygter nemlig mødet med de store dyr:

- Det er en statsskov, som vi har ret til at have adgang til, og det får vi ikke, hvis der bliver lukket kreaturer ud herude, siger Lene Stentoft, der er en flittig bruger af skoven.

Ko reagerede på hund

Hun har tidligere haft en ubehagelig oplevelse på en gåtur med sin hund. En ko med en nyfødt kalv reagerede voldsomt på hunden, og hun er bange for, hvad der kunne være sket, hvis der ikke havde været et hegn imellem.

Morten D.D. Hansen mener dog ikke, at der er grund til at frygte de store dyr, hvis blot man viser hensyn:

- Hvis man beslutter sig for, at man vil køre mellem dem på mountainbike og forskrække dem, kan det godt ende galt. Man skal vise hensyn, når man er i den vilde natur, selvfølgelig skal man det.

- Men derfra og til at gøre det til en katastrofe - der er meget langt. siger Morten D.D. Hansen.

Morten D.D: Fri natur er en mangelvare

Han fremhæver erfaringer fra Molslaboratoriet i Mols Bjerge, hvor man har fået mange flere besøgende siden køer og heste blev sat fri i området:

- Folk kender jo ikke til det her med fri natur, for hvor har vi det i Danmark? Molslaboratoriet er et af de eneste steder, hvor man overhovedet kan opleve det i dag. Jeg vil vædde med, at tilvænningsprocessen fører til, at folk elsker det. Det er det, vi oplever herude. Folk er ellevilde med det, siger Morten D. D. Hansen.

Bekymring hos DGI

Det er man dog ikke helt enig i hos DGI Østjylland, der har valgt at blande sig i debatten om de vilde dyr i naturen. Organisationen frygter, at de vilde dyr kan skræmme motionister væk fra naturområderne, hvis ikke der tages højde for friluftslivet:



- Vi er bange for, at hele den her indhegning og med de dyr, der er i indhegningen som vilde heste eller køer, simpelthen afholder folk fra at bruge arealerne.