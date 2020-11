Merete blev trampet halvt ihjel af køer - sådan har jeg det i dag

I højre side af kroppen brækkede hun sin arm og det øverste ribben. Det tog tre uger, før hun blev udskrevet fra hospitalet, men det var ikke den samme Merete Brix, der kom hjem.

- Jeg plejer at være aktiv og lave noget hele tiden. Jeg går lange ture, og så er det ikke særlig rart, at jeg bare kan sidde her, siger hun.



Den aktive pensionist har været lænket til først sygehuset og siden sit hjem i snart to måneder, hvor hun har fået hjælp af sin mand Erik og hjemmeplejen til de mest basale hverdagsting.

Lang vej igen

Hun er så småt begyndt at genoptræne sine arme, men der er et stykke vej tilbage til den gamle Merete. Hun vurderer selv, at der går en måned, før hun er tilbage til sit normale funktionsniveau i sine arme.

- Det er uretfærdigt, at jeg skal sidde her og have det dårligt. Mange nætter kan jeg ikke sove, fordi jeg har ondt. Det begynder at irritere mig, nu hvor jeg får det bedre, siger hun.



Vi spoler lige tiden tilbage til den 19. september. Den dag kunne en søndagstur som mange andre have kostet Merete Brix livet.