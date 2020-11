Køer vækker vrede: - Det er vores skov

Søndag mødtes tilhængere og modstandere for at diskutere, hvad der skal ske i den kommende naturnationalpark lidt uden for Randers.

Spørgsmålet er, hvad der er vigtigst: Fri adgang til naturen for os mennesker eller hensynet til biller, insekter og flere hundrede kilo kvæg.

De to ting er svære at kombinere, hvis man spørger Lene Stentoft, der er flittig bruger af skoven ved Fussingø.

- Vi skal kunne færdes her, vi skal kunne gå her med vores børn. Vi skal gå her med vores hunde, vi skal ride her. Vi skal have fri adgang til skoven, det er vores skov, siger hun.

- Vi har ret til skoven

Lene Stentoft frygter, at planerne om at udsætte kvæg i et stort indhegnet område, vil forhindre hende i netop det.

- Det er en statsskov, som vi har ret til. Det får vi ikke længere, hvis der bliver lukket kreaturer ud, siger hun.