Motorvej lukket efter forrude splintrede under bro

E45-motorvejen blev lørdag eftermiddag lukket, da forruden på en bil blev knust ud af det blå.

Anmeldelsen løb ind til Østjyllands Politi klokken 15:34.

- Vi får at vide, at hans forrude er blevet knust, da han var på vej under en motorvejsbro, fortæller politiets vagtchef Mikkel Møldrup.

Betjente hastede derefter til ulykkesstedet og lukkede motorvejen af i sydgående retning.