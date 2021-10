Døde hvepse og kødrester: Tre butikker på stribe får sure smileys på samme dag

Det har lørdag ikke været muligt at komme i kontakt med butiksejer Ahmad Awad, men over for B.T. har han udtalt, at:

- Alt er blevet gjort rent igen, og der er ikke noget galt med kødet – så ville det være blevet smidt ud. Det er rigtigt, at der har været snavs i hjørnerne, men det er fjernet, og der blev gjort rent med det samme.

Ahmad Awad tilføjer i øvrigt til avisen, at han gerne vil have Fødevarestyrelsen på besøg igen snarest muligt, så de kan se, at der er rettet op på forholdene.