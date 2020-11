Mand forsøgte at røve apotek – nu efterlyses han med billede

Østjyllands Politi har på baggrund af truslerne valgt at efterforske sagen som et forsøg på røveri, og da det endnu ikke er lykkedes at finde gerningsmanden, har de valgt at efterlyse ham med billede.

- Vi betragter denne sag som alvorlig i kraft af de voldsomme trusler manden kommer med over for ekspedienten. Vi vil derfor rigtig gerne have henvendelser fra borgere med oplysninger om manden, siger pressemedarbejder ved Østjyllands Politi, Jacob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.