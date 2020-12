Indbrud endte i vild biljagt

Ved bilen blev to mænd på 27 og 21 år anholdt. I bilen fandt politiet en lang række tyvekoster som parfumer, designertasker og tøj. Den 30-årige fører af bilen kan se frem til en række sigtelser for brud på færdselsloven - herunder narkokørsel uden førerret, for høj fart og for at køre over for rødt flere gange.

De tre mænd bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Randers.