Vanvidsbilist stak af fra politiet - biljagt endte i Kjellerup

En 25-årig mand fra Farsø tog fredag aften flugten fra politiet, da en patrulje bad ham standse, fordi han havde kørt for stærkt syd for Pårup.

I stedet for at efterkomme politiets ordre, trykkede hanspeederen i bund og kørte ad hovedvej 13 med retning mod Kjellerup.

- Han forsøger at ryste patruljerne af på en strækning over 40 kilometer. Han kører rundt på mindre biveje og vender rundt flere gange, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

Læs også Enhedslisten vil gøre mundbind gratis for borgere med få penge

20 minutters vanvidskørsel

Patruljen, der oprindeligt fik øje på bilisten, fik undervejs i biljagten assistance fra andre patruljer. Flere gange forberedte politiet at standse bilen med sømmåtter, men den 25-årige nåede at vende omkring og sætte ny kurs.

Undervejs kom hastigheden op mod 200 km/t.

- Det er jo vanvidskørsel, og han tilsidesætter jo alle regler og sund fornuft, siger vagtchefen.

Efter cirka 20 minutter endte biljagten i Kjellerup, hvor politiet var så massivt tilstede, at manden ikke kunne slippe væk. Her blev den 25-årige mand, der havde sin kæreste med i bilen, kortvarigt anholdt.

- Det viser sig, at han selv troede, at han var fuld. Derfor stak han af, hvilket egentlig bare gør det endnu mere dumt, hvis man tror det. Men det var han ikke - han blæste ikke alkometeret over det tilladte, siger Simon Skelkjær.

Læs også Efter måneders tavshed i plejesag: Nu taler borgmesteren endelig

Alligevel kan manden se frem til en hel stribe af sigtelser for overtrædelser af færdselsloven. Det drejer sig blandt andet om sigtelser for ikke at efterkomme politiets anvisning om at standse, overtrædelse af hastigheden, krydsning af spærreflader samt en sigtelse for ikke at have nogen forsikring på bilen.

- Jeg har ikke nogen opgørelse over, hvad det kommer til at koste, men som minimum får han flere klip og en anseelig bødestraf, siger vagtchefen.

Vanvidsbilisten blev efterfølgende løsladt igen. Politiet klippede desuden bilens nummerplader.