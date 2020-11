Kendt spillested i fare for at styrte sammen – nu er det reddet

Under alle omstændigheder glæder det folkene bag Café von Hatten, at bygningen er solgt.

- Vi er lykkelige. Det er nærmest helt surrealistisk. I otte år har jeg personligt kæmpet for stedet, og i mange af årene har bygningen været i fare for at styrte sammen. Det kan ikke undgå at påvirke brugerne, siger frivillig konsulent for cafeen, Søren Ballegaard, til TV2 ØSTJYLLAND.