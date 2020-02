Løb fra politiet: 28-årig mand endte med otte sigtelser

En 28-årig mand forsøgte onsdag aften at flygte fra politiet efter at have kørt narkokørsel. Foto: Palle Mouritsen, TV MIDTVEST

Klokken 20 onsdag aften ser en betjent en bilist køre usikkert rundt på Hobrovej i Randers.

Den 28-årige valgte at løbe fra sin bil, da han endte på vejen Ved Byskellet, som ender blindt. Foto: Google Maps

Betjenten beslutter sig for at få bilen standset, men bilisten ignorerer de blå blink og sirenen. Han træder i stedet på speederen og forsøger at stikke af.

- Efter kort tid kører bilisten ind på en blind vej. Han vælger at stige ud af bilen og løbe fra stedet. Men betjenten er i sin bedste form, og han får indhentet ham efter en 500 meters politisprint, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

21 ulovlige piller, kokain og hash

Bilisten, en 28-årig mand fra Aarhus, bliver anholdt og lagt i håndjern.

- Det viser sig, at han har en del på samvittigheden. Betjenten finder 21 piller og en mindre mængde kokain og hash i hans bil, fortæller Jakob Christiansen fra Østjyllands Politi.

Den 28-årige mand ender med at blive sigtet for sprit- og narkokørsel og besiddelse af ulovlige piller, kokain og hash.

Derudover blev han sigtet for ikke at standse, efter at have fået besked på det.

Under sit flugtforsøg glemte den 28-årige mand også at bruge sit blinklys, og han havde tågelys på i klart vejr. Det blev også tilføjet til listen over sigtelser.

Der blev ikke fundet grundlag for varetægtsfængsling, derfor blev den 28-årige mand løsladt efter endt afhøring.