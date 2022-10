Kontant betaling koster lokal tøjproducent stor bøde

En tøjproducent modtog for to år siden betaling for et restlager i kontanter. Det kostede mandag virksomheden en bøde på 30.000 kroner for brud på hvidvaskloven.

Det er nemlig forbudt at modtage betaling i 500-eurosedler, som virksomheden gjorde, og ved at have modtaget et stort kontantbeløb, 147.000 kroner, som betaling for sine varer.

Det oplyser National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der mandag fik manden dømt ved Retten i Aarhus.