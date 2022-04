Foreninger kvæles i bankbøvl: - Det er forfærdeligt

- Det er jo dem, der sidder der ude og laver en masse gode aktiviteter til gavn for alle vi andre. De skal ikke døje med sådan noget bøvl. Vi er ved at kvæle dansk foreningsliv, og det skal vi lave om på, pointerer folketingsmedlemmet.

Derfor vil han have ryddet op i bureaukratiet og de høje bankgebyrer, der bunder i regler med hvidvask.

- Derfor skal vi kigge på, om loven ikke er gået over gevind på nogle punkter. Og måske er der også banker, som overfortolker loven, siger han.

Ifølge bankernes brancheforening, Finans Danmark, så gør bankerne, hvad de kan for at være fleksible.

- Der er mange regler omkring hvidvask, der gør, at administrationen bliver vanskeliggjort. Bankerne vil gerne have tilfredse kunder, udfordringen er bare, at det er reglerne, der gør, at man skal leve op til en forfærdelig masse krav, lyder det fra Kjeld Gosvig-Jensen, der er juridisk direktør i Finans Danmark.