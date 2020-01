Jonas savnede pendant til mødregruppen: Nu har han fundet løsningen

Mange nybagte eller vordende mødre samles i mødregrupper, hvor de kan dele både bekymringer og glæderne ved moderskabet.

Jeg kunne godt tænke mig, at der bliver skabt et rum, hvor mænd også kan være eksperterne på forældrerollen. Jonas Weng, far, Randers

For fædrene er der ikke helt den samme tradition for at mødes i grupper, men det vil Jonas Weng fra Randers lave om på. Derfor har han startet sin egen fædregruppe.

- Jeg havde i lang tid ledt efter en gruppe, og der var bare en stor mangel på den mandlige del af forældrene. I andre grupper, var det især kvinderne, der var aktive, siger Jonas Weng fra Randers til TV2 ØSTJYLLAND.

Jonas Weng oprettede Facebook-gruppen "Fædre i Randers" for en uge siden, og målet er at lave et fællesskab, hvor fædre både kan diskutere problemer, hjælpe hinanden og lave legeaftaler for deres børn.

De to fædre og deres døtre hyggede blandt andet med kaffe, ballondyr og en gyngetur.

Møde på legeplads

Med 86 medlemmer på en uge har gruppen fået en god start, men til det første møde var der dog kun en enkelt far, der var mødt op med sin datter.

Det slår dog på ingen måde Jonas Weng ud.

- Det er en god start, og andre har sagt, at de gerne vil komme næste gang. Jeg håber, at den kan vokse større, siger Jonas Weng.

Jonas Weng og datteren Sofie.

Tendens til fællesskab

Marianne Levinsen er fremtidsforsker og fortæller, at det er et naturligt behov for de nybagte fædre at indgå i fællesskaber om netop faderskabet.

Det er meget naturligt for de unge, fordi er optagede af venner og fællesskaber, hvor de kan dele erfaringer, frustrationer og oplevelser. Marianne Levinsen, fremtidsforsker

- Når vi taler børn og børneopdragelse, så fylder kvinder rigtig meget. Så jeg tror, at nogle mænd har brug for andre mænd til at diskutere nogle af de ting, som de måske ikke er helt enige med kvinden om, siger Marianne Levinsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun fortsætter:

- Det er meget naturligt for de unge, fordi er optagede af venner og fællesskaber, hvor de kan dele erfaringer, frustrationer og oplevelser.

