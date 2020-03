Hærværk mod jødisk gravplads: Fængslede får forlænget varetægtsfængsling

De to mænd, der lige nu sidder varetægstfængslet i sagen om groft hærvæk mod en jødisk gravplads tilbage i november, har i dag fået deres varetægsfængsling forlænget med yderligere fire uger ved Retten i Randers.

Det bekræfter Østjyllands Politi over for TV2 ØSTJYLLAND.

Sagen vil nu blive fremlagt over for statsadvokaten og rigsadvokaten, og inden for den næste uge vil anklageren skulle tage stilling til skyldsspørgsmålet.

Derfor forventes det, at den egentlige retssag snart kan påbegyndes.

Formanden for Dansk-Israelsk Forening, Henrik Chievitz, efter hærværk: - Det ligger mig så fjernt, at det kan ske. Men det kommer desværre ikke som en overraskelse.

Flere sigtelser

Mændene har siddet varetægtsfængslet siden de blev anholdt i forbindelse med sagen, hvor 84 gravsten blev enten overmalet eller væltet på en jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers d. 10 november sidste år.

De to mænd er henholdsvis 27 år og 38 år og kommer fra henholdsvis Randers og Hobro.

Ifølge politiet havde de to også hældt maling over en regnbuebænk ved Ceres Park i Aarhus tilbage i juni 2019.

Desuden skulle den ældste af de fængslede have opfordret andre til at begå hærværk mod en café i Aarhus, hvor der blandt andet blev opsat klistermærker med hagekors.

Det er politiets efterforskning efter fængslingen af de to mænd, der har ført til yderligere sigtelser.

Regnbuebænken blev etableret som et tegn på mangfoldighed og for at tage afstand fra homofobiske råb i fodboldkampe.

For det forhold er han også sigtet for at overtræde racismeparagraffen, fordi der var tegnet blandt andet nazi-tegn på bogcaféen. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Men hærværksmænd mente altså ikke, at bænken skulle forblive regnbuefarvet.

De to fængslede mænd er ligeledes mistænkt for at have væltet nogle af gravstenene på den jødiske gravplads i Randers samt at have begået hærværk mod en Sparekassen Kronjyllands bygning, som er pyntet af en davidsstjerne.

De forbrydelser fandt sted natten mellem den 8. og 9. november i forbindelse med årsdagen for den såkaldte Krystalnatten i Tyskland.

Krystalnatten Natten efter 9. november 1938 flød gaderne i mange tyske byer med knust vinduesglas fra jødiske butikker, synagoger, boliger og skoler. Det knuste glas førte til navnet Krystalnatten, og datoen regnes for et vendepunkt i den nazistiske forfølgelse af jøderne, som kulminerede med holocaust og millioner af dræbte.

Fandt grønne malerpletter

Ved grundlovsforhøret den 13. november lød det, at politiet hos begge mænd har fundet jakker med grønne malerpletter. De har desuden fundet sko med maling på, grøn maling og pensler med rester af maling hos den ene af dem.

Derudover er en SMS-korrespondance mellem de to mænd også en del af bevismaterialet. Her skriver de om balloner, der skulle bruges til at have malingen i.

- Fundene var med til at bestyrke mistanken i dag, sagde Steffen Dam Andersen, anklagerfuldmægtig hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND, efter forhøret.

En af de anholdte i sagen er en nu 39-årig mand fra Hobro, der er ledende medlem af den nynazistiske organisation Den Nordiske Modstandsbevægelse - også kaldet Nordfront.

Den Nordiske Modstandsbevægelse, der også er kendt som Nordfront, kalder sig for en 'en revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation'.

Kan få seks års fængsel

I retten sluttede dommeren af med at sige, at en varetægtsfængsling ikke er ude af proportioner, fordi strafferammen på den slags forbrydelse, de to mænd er mistænkt for er på seks år.

Det var anklagemyndighedens påstand, at de skulle varetægtsfængsles i fire uger, så jeg er tilfreds med, at retten er enige med os. Steffen Dam Andersen, anklagerfuldmægtig, Østjyllands Politi

- Det var anklagemyndighedens påstand, at de skulle varetægtsfængsles i fire uger, så jeg er tilfreds med, at retten er enige med os, lød det fra Steffen Dam Andersen.

Varetægtsfængslingen skal også modvirke, at de to mænd kan vanskeliggøre opklaringen og advare andre i deres netværk om, at politiet har dem i søgelyset.

Israels ambassadør ikke overrasket over hærværk

Benny Dagan er ambassadør for Israel i Danmark og besøgte i november Østre Kirkegård i Randers, hvor hærværket fandt sted, sammen med kirkegårdsleder Thue de la Cour.

- I virkeligheden var det nok bare et spørgsmål om tid. Det er et wakeup-call til os alle om, at vi skal tage antisemitisme meget mere alvorligt. Undersøgelser viser, at der er en dramatisk stigning af antisemitiske hændelser, sagde Benny Dagan til TV2 ØSTJYLLAND.

Han peger på en generel tendens i Europa, som han mener i stigende grad er plaget af antisemitisme, som i hans øjne bør tages meget mere seriøst, end det bliver i dag.

Det er et wakeup-call til os alle om, at vi skal tage antisemitisme meget mere alvorligt. Benny Dagan, ambassadør fra Israel i Danmark

- Vi ser kun toppen af isbjerget. Mange hændelser bliver ikke anmeldt, fordi folk er bange eller ikke tager sig tid til at kontakte politiet.

Politikere fordømmer hærværk

Flere politikere har været ude og fordømme hærværket på krystalnatten, herunder statsminister Mette Frederiksen.

Ovenpå det grove hærværk mod den jødiske gravplads skrev hun, at det ikke kun var et angreb på de danske jøder, men hele samfundet.

Det gør mig ondt at tænke på, hvordan det må være at se sine elskedes sidste hvilested udsat for så modbydeligt hærværk. Mette Frederiksen, statsminister

- Det gør mig ondt at tænke på, hvordan det må være at se sine elskedes sidste hvilested udsat for så modbydeligt hærværk.

Også Venstres partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, har været ude og fordømme handlingen. Han kalder det uanstændigt og uacceptabelt, at danske jøder skal hånes - det skrev han på Twitter.

- Jeg håber, at politiet hurtigt får opklaret, hvem der står bag, så gerningsmændene kan blive straffet, skrev han i november.

