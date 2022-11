Forsvarer: - Hun er helt brudt sammen og meget påvirket

At hun nu er tiltalt for så grove forbrydelser, påvirker hende meget.

Det siger hendes forsvarer Henrik Garlik til TV2 ØSTJYLLAND.

- Hun er helt brudt sammen og meget påvirket af anklagerne, siger Henrik Garlik.

- At man sidder varetægtsfængslet i en retsbygning, og så får at vide, at man er tiltalt for et drab og syv drabsforsøg er naturligvis hårdt, fortsætter han.

Nægter sig skyldig

Forsvareren slår samtidig fast, at kvinden nægter sig skyldig.

Østjyllands Politi har efterforsket sagen siden begyndelsen af marts, og det er den, der nu er baggrunden for, at man har rejst tiltale mod kvinden.

- Vi har ved anklagemyndigheden gennemgået det omfattende efterforskningsmateriale, som politiet har udarbejdet under efterforskningen, og det er vores beslutning, at der med baggrund i materialet skal rejses tiltale mod kvinden, siger specialanklager ved Østjyllands Politi, Jesper Rubow, i en pressemeddelelse.

- Hun er tiltalt for et manddrab og derudover for syv forsøg på manddrab begået ad flere omgange mod to mænd og en kvinde, som stærkt svækkede blev indlagt til behandling. Derudover tiltales hun blandt andet også for at have stjålet medicin fra flere beboere på plejehjemmet. Nu er det op til retten at vurdere sagen, lyder det videre fra anklageren.