Fodgænger kørt ned i alvorlig ulykke - kvinde dræbt

Vi anholdt her til morgen en 25-årig mand og sigtede ham for at have brudt ind i en bil i Aarhus. Det var en morgenfrisk borger, som ringede til os, da han så manden lyse ind i flere biler. Tak for hjælpen! Læs mere i døgnrapporten. #politidk #anklagerhttps://t.co/njlom5q03j pic.twitter.com/RRfLhEW0x1