Politikere og lærerforening holder møde om dreng i muslimsk klædedragt

En skole i Randers lagde for ti dage siden et opslag op på Facebook af en dreng i 4. klasse i en muslimsk klædedragt, og det har siden har skabt en voldsom debat.

En af dem, der deltog i debatten, var Dansk Folkepartis Frank Nørgaard, der sidder i byrådet i Randers Kommune.

Han mener, at skolen har gjort langt mere end hvad Undervisningsministeriet kræver i forhold til undervisningen i kristendomskundskab, og derfor skrev han et længere opslag på Facebook.

- "Så faldt folkeskolen i Randers Kommune desværre også for islam! Danske elever bliver igen tvunget til at blive beriget med islams undertrykkende kultur (...)Det her vil vi i Dansk Folkeparti ikke finde os i, og det vil få konsekvenser!"

Derfor har han indkaldt lærerforeningen, borgmesteren og formanden for skoleudvalget til et møde mandag eftermiddag, som de har sagt ja til.

Frank Nørgaard fra Dansk Folkeparti mener, at de folk, der ikke kan acceptere hans holdninger er lige så urummelige, som de siger, at han er. Foto: Bjarne Lüthcke - Ritzau Scanpix

- Vi synes ikke, at man har opført sig helt på den rigtige side – ikke at det er ulovligt, men vi mener, at man har gjort mere, end Undervisningsministeriet siger, at man skal i en kristendomsundervisning, siger Frank Nørgaard (DF) til TV2 ØSTJYLLAND.

- Målet er, at vi kan få en god dialog og finder ud af, hvordan vi kommer videre, tilføjer han.

Nazisvin og idiot

Ifølge Frank Nørgaard har den gode dialog manglet i sagen indtil videre. Han har angiveligt selv fået flere hadefulde beskeder på Messenger.

- De har skrevet nazisvin på Messenger, fascistsvin og bare idiot - ukvemsord, som andre får det godt af at fyre af. Hver gang man siger noget, der handler om muslimer, bliver man svinet til og kaldt det ene og det andet, siger Frank Nørgaard (DF) til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:

- Det, synes man jo, er underligt og træls, fordi man ikke er enig, men det praler af som vand på en gås. Man bliver lidt hårdere i filten.

Han har ikke fortrudt noget han har sagt i sagen, som andre gør grin med og ikke kan se det problematiske i.

Ex-lærer: Dragten var i orden

Poul Rubach, der var lærer i 25 år, fejer kritikken fra Frank Nørgaard til side. Han mener, at læreren har fulgt læseplanen til punkt og prikke.

- Læreren har brugt det materiale, ministeriet har lagt ud på nettet. I læseplanen står der, hvad man skal inddrage i undervisningen, og at man skal tage udgangspunkt i det omgivende samfund, siger Poul Rubach til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Læreren har metodefrihed, og der var en dreng i klassen, som havde en viden om den muslimske kultur. Læreren skal inddrage de unge. Der er ikke noget forkyndende undervisning i det.

Poul Rubach er medlem af Radikale Venstre og tidligere folkeskolelærer.

Ifølge Poul Rubach, der er medlem af Radikale Venstre, handler Dansk Folkeparti i Randers mod dansk lovgivning i den pågældende sag.

- En lokalpolitiker skal forvalte den lov, der eksisterer. Det er helt ude i hampen, at han går til angreb på skolen. Her har de skudt sig selv i foden, siger han til TV 2 ØSTJYLLAND.

Ifølge skoleleder Martin Hyldgaard Larsen forsøger forældrene at få ro omkring situationen, og de ønsker ikke at udtale sig til pressen.

Kristendomskundskabens formål i folkeskolen: Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2. Eleverne skal tilegne sig viden om kristendom i historisk og nutidig sammenhæng samt om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne på de ældste klassetrin opnå viden om andre religioner og livsopfattelser.

Stk. 3. Eleverne skal kunne bruge deres faglige kompetencer i forbindelse med personlig stillingtagen, medansvar og handling i et demokratisk samfund. Kilde: Nørrevangskolen henviser til 'EMU - Danmarks læringsportal' på deres hjemmeside

Frank Nørgaard har fået skrevet punktet på dagsordenen for byrådsmødet den 3. februar 2020, men det bliver taget af igen, hvis mødet i dag går, som han håber.