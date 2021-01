Efter stormløb af utilfredse kunder: Randers-firma under tvangsopløsning

Selskabet er et såkaldt IVS, der stiftet med én krone i kapital.

Irene Klausen er én af personerne bag facebook-gruppen for de mange utilfredse kunder.

Kunde håber stadig på at se sine penge

Hun fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at hun både har gjort indsigelse hos sin bank mod de 520 kroner, som Copenhagen Lashes har hævet på hendes konto, og hun har også politianmeldt virksomheden.

På trods af den igangværende tvangsopløsning af virksomheden håber hun stadig at få sine penge tilbage:

- Jeg håber stadig på, at jeg måske kan få nogle af pengene tilbage fra min bank, siger Irene Klausen.

Ejer og tidligere direktør i Copenhagen Lashes, Sebastian Møller Gaardsøe, er ikke vendt tilbage på TV2 ØSTJYLLAND's henvendelse.

Men Copenhagen Lashes har tidligere skrevet på sin hjemmeside, at virksomheden beklager, at kunderne ikke har været opmærksomme på, at de har tegnet et abonnement.