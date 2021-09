Brand i ejendom: 15 brandfolk har fået bugt med ilden

- Vi er fortsat i gang herude og har egentlig fuld kontrol over branden, men det brænder fortsat i nogle hulrum i tagetagen, og det kommer til at tage nogle timer endnu at få lukket taget op og slukket det sidste af branden, siger indsatsleder Anders Brix Christensen.

Næsten slukket - 15 mand var igang

Kort før klokken 20 søndag aften oplyser indsatsleder Anders Brix Christensen, at branden er ved at være slukket.

- Vi har været nødt til at skille det meste af en etageadskillelse ad for at få slukket branden. Status er nu, at vi nok har en halv times tid tilbage herude, lyder det fra indsatslederen.

Siden Beredskab og Sikkerhed begyndte at slukke branden først på eftermiddagen, har 15 brandfolk - indsatslederen, tre holdledere samt 11 brandmænd - kæmpet mod flammerne. Nu overtager politiet og skadesservice arbejdet på Amtsvejen.