Dag for dag: Sådan påvirker ny ekstrem hedebølge i Europa vejret i Danmark

Onsdag: Varmen meget tæt på

I løbet af onsdag bevæger højtrykket sig hen over Danmark. Og det kan endnu engang mærkes på temperaturerne.

For med højtrykkets passage over landet går vi nu fra at være på den kølige side af højtrykket til at være på den varme side. Det får temperaturen til at komme op mellem 20 og 23 grader onsdag.