Har du set en tågebue? Særligt vejrfænomen over Jylland i disse dage

Regndråber er med en diameter på 0,5 millimeter ti gange så store som tågedråber, der blot har en diameter på 0,05 millimeter.

Mulighed for tågebuer torsdag

Den kommende nat er der igen risiko for tåge mange steder i Jylland.

Og dermed er der igen mulighed for, at man kan være heldig at spotte en tågebue i løbet af formiddagstimerne, når tågen er ved at blive fjernet af efterårssolen.