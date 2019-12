Randers overvintrer i top-6 med sejr over Esbjerg

Med søndagens sikre 3-0-sejr hjemme over Esbjerg går Randers FC med sikkerhed på julepause med en plads i Superligaens top-6.

Kronjyderne havde generelt ikke de store problemer mod et tandløst Esbjerg-mandskab, som kampen igennem havde svært ved at skabe chancer.

I den anden ende var Randers-spillerne effektive, og derfor tog holdet en sikker og fortjent sejr.

Randers FC's Björn Kopplin har på billedet scoret til 3-0 i 3F Superliga-kampen mellem Randers FC og Esbjerg på Cepheus Park i Randers. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Sejren bringer Randers op på femtepladsen i Superligaen med 30 point for 20 kampe og kan kun overhales af OB, som spiller ude mod FC København mandag.

Esbjerg er fortsat næstsidst med 13 point.

Randers startede kampen med et offensivt udtryk og bragte sig også foran allerede efter otte minutter.

Læs også Hanne har boet i sin lejlighed i 31 år - nu vil kommunen sælge den

Modstandere uden muligheder

I et forsøg på at blokere et fladt indlæg ramte bolden Esbjergs forsvarsspiller Jeppe Brinch på hånden, og det gav et straffespark, som Randers-profilen Saba Lobjanidze sikkert udnyttede.

I hele første halvleg formåede Esbjerg på intet tidspunkt at skabe en oplagt scoringsmulighed, og i stedet kunne hjemmeholdet udbygge føringen efter 42 minutter.

Lidt tilfældigt kom Emil Riis fri igennem, og så kunne angriberen uden problemer banke bolden i kassen til 2-0.

Randers FC's Emil Riis Jakobsen har scoret til 2-0 i 3F Superliga-kampen mellem Randers FC og Esbjerg fB på Cepheus Park i Randers. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Randers startede anden halvleg, som holdet startede første halvleg.

Otte minutter efter pausen kombinerede hjemmeholdets offensiv sig flot igennem, inden højre back Björn Kopplin stod helt fri foran mål og kunne score til 3-0.

Først efter 85 minutter var udeholdet tæt på at reducere, da kantspiller Mathias Kristensen forsøgte sig med et langskud, men overliggeren var i vejen.

Læs også Politiet offentliggør fotos af efterladte børn