Træt af julegaveræset? Sådan bliver det mere overskueligt

Juleaften er lige om hjørnet, og det betyder, at det er tid til at klikke de sidste julegaver hjem eller til at smutte ud i menneskemylder for at få dem i hus.

Noget, der for nogen er forbundet med hygge, mens det for andre er en pest og stor stressfaktor i den søde juletid.

- Jeg møder for mange, som synes, det at give hinanden julegaver bliver lidt et ræs om at bytte 100-kronesedler eller 200-kronesedler med hinanden, fortæller stressrådgiver Thomas Pape, der ejer SPINE i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men det er der heldigvis råd for.

Julen handler nemlig om mere end blot gaver og kulørt papir. Vi har derfor her samlet syv forslag til en jul med færre gaver, mindre stress og mere hygge, rådført af Thomas Pape.

1. Én gave til hver

I stedet for at du og din familie skal købe en masse forskellige julegaver og samtidig bruge mange penge, så kan I lave en aftale om, at der kun er én gave til hver i familien.

7 ALTERNATIVE MÅDER AT GIVE JULEGAVER PÅ 1. En julegave til hver 2. Skift pakkerne ud med pakkeleg 3. Giv til andre, der har mere brug for det 4. Giv tid i gave 5. Kun gaver til børnene 6. Drop julegaverne helt 7. Kun gaver til dem, som vi fejrer jul med

Rent praktisk kan det udføres ved, at I skriver alles navne på små sedler, og så trækker lod om, hvem der skal give hvem en gave. På den måde får alle en gave, og I skal kun ud og købe en enkelt hver.

Og så længe I husker at forventningsafstemme med hinanden i forhold til eksempelvis pris, så er det ifølge Thomas Pape en god løsning for dem, som ønsker at spare tid i julen.

- Når vi kun giver en gave per mand, vil det jo stressmæssigt sænke vores tidsforbrug. Og i den her juleperiode, hvor der er en masse, som vi skal nå, så vil de fleste af os tænke, at der er mere tid og overskud til noget andet, som vi også kan gøre. Så stressmæssigt en klart god ide, siger han.

2. Skift gaverne ud med pakkeleg

Drop pakkerne under træet og tag i stedet alle sammen to-tre pakkegaver med, som I så kan rafle om under et traditionelt pakkelegsspil. I kan eventuelt aftale, at gaverne skal være lidt mere luksusagtige og lækre end normale pakkelegsgaver.

En god løsning ifølge Thomas Pape, hvis I som familie trænger til at ryste posten lidt omkring juletraditionerne.

- Ved at gøre det på den her måde putter man noget mere hygge, morskab og spil ind i julehyggen. Man skal dog som voksen overveje, om man skal have en bunke pakker som er adresseret til de voksne, og en der er lidt mere børneagtig, så man husker dem. Julen er jo børnenes fest, siger han.

Lille tip: Aftal eventuelt at I ikke må stjæle fra dem med kun én gave. På den måde er der ingen som ender uden en gave juleaften.

3. Giv til andre, der har mere brug for det

I stedet for at give hinanden gaver, så kan I aftale at gå sammen og bruge julegavepengene på en god gerning i stedet for. Og det behøver ikke nødvendigvis være en ged i Afrika.

Der er mange forskellige organisationer, der samler ind i juledagene. I kan give alt fra julehjælp til danske familier og hjemløse til naturbevaring og dyrevelfærdsorganisationer.

- Det kan være en god måde at lære vores børn, at det ikke er alle, der har de samme ressourcer, som vi har, og at det at give noget og gøre noget også kan være en del af julen, siger Thomas Pape.

4. Giv tid i gave

Er din økonomi lille, eller er du bare træt af materialistiske gaver, så kan det her være løsningen. En voksenversion af børnehavegaven, hvor du giver din tid i stedet for en ting.

Det kan eksempelvis være et gavekort til din farmor på en rengøring eller en dag fyldt med overraskelser til din kæreste eller søster.

Drop gaverne og giv eksempelvis en oplevelse i stedet for. Foto: Rakita - Colourbox

På den måde sparer du ikke kun udgifterne, men viser også, at du kender dem, deres interesser og behov.

- Når vi taler om, at vi har for mange ting eller for meget materialisme, så er tid ved at blive vores nye luksusgave. Så i stedet for at give hinanden nogle ting, som man måske selv kunne købe, så er det en god ide at give hinanden tid, siger Thomas Pape.

5. Kun gaver til børnene

Julen er børnenes fest. En løsning på julegaveræset kan derfor være at droppe gaverne til de voksne og kun give til børnene.

Noget, man ifølge Thomas Pape ofte ser, da det er en nem og tydelig måde at begrænse julebudgettet på samtidig med, at I ikke skal stresse rundt efter helt så mange pakker, som hvis I gav til alle i familien.

- Der er flere, som trækker en streg i sandet og siger, at når børnene er blevet 18 år, så definerer vi dem som voksne. Igen appellerer jeg dog til, at man får forventningsafstemt i familien, da det for nogle voksne er fuldstændig ligegyldigt med julegaver, mens en 22-årig måske godt kan føle sig forbigået. Så husk at tal om det, hvis I vælger den her metode, siger han.

6. Drop julegaverne helt

I kan også vælge at gå all in og droppe julegaverne fuldstændigt, så ingen i familien giver hinanden gaver.

En tids- og pengesparer, ifølge Thomas Pape, men også et brud på traditionerne - julen er jo også gavernes fest.

Hvis I dropper julegaverne, er der mere tid til hygge og snak juleaften. Foto: Coloubox

- Det er virkelig noget, der kan sænke julestressen, fordi så får du mange flere timer, hvor du ikke skal købe noget fra nettet eller løbe rundt i gågaden efter gaver. Men vi skal også tænke på, at julen er en meget traditionsbundet tid, så man er nødt til at være sikker på, at alle familiemedlemmer synes, det er en god ide, at der slet ingenting er under juletræet den 24. december, siger han.

7. Kun gaver til dem, som vi fejrer jul med

Hvis I fortsat gerne vil have lidt pakker til at pynte under juletræet juleaften, så kan en løsning være, at I kun giver gaver til dem, som I mødes med juleaften.

- Det gør det nemt og tydeligt, hvem det er, vi skal finde julegaver til. En ulempe kan så være, at folk vi ikke holder jul med – for eksempel mormor eller farmor alligevel giver julegaver til børnene, og så er aftalen jo allerede brudt, siger Thomas Pape.

Thomas Papes juleønske

Man kan selvfølgelig også vælge at fortsætte gaveræset som hidtil.

Men hvad end man vælger den ene eller anden løsning, så mener Thomas Pape, at alle gør klogt i at skænke det en tanke, hvad gaverne egentlig betyder for os.

- Vi må godt begynde at sige højt til hinanden, om vi egentlig har brug for det her, og så tror jeg, det er vigtigt, at vi får en god snak og en enighed om, hvordan en god jul er for os, siger han.

- Mit eget juleønske i år er faktisk færre ting, lidt flere oplevelser og lidt mere tid, fordi tid er en luksusvare og det, vi alle sammen synes, vi mangler. Så måske er tid det, som vi skal skubbe ind under juletræet juleaften, afslutter han.