Telefonerne er rødglødende hos rejsebureau: - Det er ret ekstremt

Grænserne er lukkede, og alle unødvendige rejser frarådes til alle verdens lande.

De seneste dages tiltag, der skal forsøge at mindske spredningen af coronavirus i Danmark, har store konsekvenser for rejsende ind og ud af Danmark.

Men også de virksomheder, der lever af at sende danskerne til udlandet, er påvirkede af situationen.

Blandt andet Jysk Rejsebureau, der har hovedsæde i Aarhus.

- Det er logisk, at vi bliver ramt økonomisk, men vi har ikke et overblik over hvordan og hvorledes. Tingene kan jo forandre sig allerede i morgen og i overmorgen, siger Niels Amstrup, direktør i Jysk Rejsebureau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller, at de seneste dage har været hektiske.

- Det er noget, vi ikke har prøvet før, så det er ret ekstremt. Vi har travlt med at besvare kundehenvendelser og drage omsorg for dem, der er ude i verden, siger Niels Amstrup og fortsætter:

- Vi har fået rigtig mange opkald og har haft alle mand på arbejde her lørdag. Det har været en streng og hård omgang for vores personale, siger han.

Tager selv fat i kunder

Niels Amstrup oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at rejsebureauet har fået omkring 700 opkald fredag og 500 opkald lørdag. Både fra personer, der stadig er i Danmark, men har bestilt en rejse og fra andre, der er lige nu befinder sig på en rejse i udlandet.

- De fleste, som har hjemrejse inden for den nærmeste stykke tid, gør deres rejse færdig. Nogle skal hjem lidt før. Generelt synes jeg, at folk har stor forståelse for denne ekstraordinære situation, siger Niels Amstrup.

Han råder samtidig til, at man ikke bestiller rejser med afgang i den kommende tid.

- Hvis der kommer nogen, der gerne vil afsted om en måned, vil vi nok sige til dem, at det er for tidligt. Vi vil gøre meget for at overtale kunden til ikke at bestille nu, fordi vi ikke ved, hvordan tingene vil udvikle sig over det næste stykke tid.

Aarhus Airport hårdt ramt

Også lufthavnen i Tirstrup er hårdt ramt af de seneste dages udvikling.

- Der kommer endnu færre passagerer igennem lufthavnen. Vi har allerede mærket en total opbremsning af passagerer, der skal ud, siger Peer Kristensen, direktør i Aarhus Airport.

Han fortæller, at lufthavnen nærmest er lukket og at pengene fosser ud af kassen.

- Det er det værste, der er sket i lufthavnens historie. Vi har aldrig prøvet noget, hvor der er sket så voldsom en opbremsning og på den her måde, siger han.