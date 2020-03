GALLERI: Sådan ser østjydernes corona-hverdag ud

Coronavirussen har for alvor spredt sig og lukket hele Danmark. Det gælder også i Østjylland, hvor hverdagen ikke er som den plejer for mange østjyder.

På TV2 ØSTJYLLANDs Facebookside spurgte vi fredag om, hvordan jeres corona-ramte hverdag ser ud. Vi har modtaget en masse billeder rundt omkring fra landsdelen.

Se billederne herunder:

#1

Foto: Anne Bjerre Lauridsen

Vi har modtaget mange billeder af østjydernes bagværk. Her er det kanelsnegle, der er klar til at komme i ovnen, hvoraf nogle af kagerne også bliver sendt over til naboen. Foto: Anne Bjerre Lauridsen.

#2

Foto: Mette Juelsgaard Christensen

Her er hele familien med i køkkenet. Foto: Mette Juelsgaard Christensen.

#3

Foto: Annette Mølgård Hansen

En benytter muligheden til at fortsætte sit hækleprojekt. Foto: Annette Mølgård Hansen.

#4

Foto: Aviaja Fagerlund Rørkær Madsen

Andre smutter en tur til stranden. Foto: Aviaja Fagerlund Rørkær Madsen.

#5

Foto: Kirsten Mie Kjær Andersen

Nogen er også ude at få frisk luft og for at tegne med kridt. Foto: Kirsten Mie Kjær Andersen.

#6

Foto: Lisbeth Gitte Horndrup Jensen

Her bruger tre generationer tiden på at samle affald i naturen. Foto: Lisbeth Gitte Horndrup Jensen.

#7

Foto: Tanja Maria Lindskov Appelon

Her bliver tiden brugt på 'hjemmeskole' - med et selvlavet skoleskema, der byder på både natur og teknik, matematikregning og afslapning med musik og massage. Foto: Tanja Maria Lindskov Appelon.

#8

Foto: Lene Pedersen

Andre holder hjulene i gang. Foto: Lene Pedersen.

#9

Foto: Troels Wistoft-Ibsen

En hjemmearbejdsdag for hele familien. Foto: Troels Wistoft-Ibsen.

#10

Foto: Inge M. Andersen

Og nogen får bugt med det værelse, der har stået tomt alt for længe. Foto: Inge M. Andersen

Tak til alle, der har sendt os billeder!