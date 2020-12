Straffen forhøjet: Anders blev beskudt af fyrværkeri under udrykning

Anders Jensen er indsatsleder ved Østjyllands Brandvæsen. Han har selv oplevet at blive beskudt, da han ankom som den første til en anmeldt brand.

- Jeg blev mødt af tre-fire drenge som skød fyrværkeri efter bilen. Det var ret voldsomt, ruderne var tæt på at blive trykket ind i bilen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er ikke særligt sjovt at stå i en situation, hvor man gerne vil hjælpe andre, og i stedet for at få et tak, så får man raketter i hovedet.

Han glæder sig over skærpelsen af straffen for at skyde fyrværkeri mod andre. Anders Jensen håber, det kan få folk til at tænke sig om en ekstra gang, når de står med nytårskrudtet i hånden.