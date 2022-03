Skat runder en million login på årsopgørelsen

Igen i år har danskernes interesse for at få et smugkig på årsopgørelsen for 2021 fra Skat været enorm.

En opgørelse, som Skattestyrelsen har foretaget ved 18-tiden lørdag aften viser, at der nu er logget ind på systemet mere end en million gange siden fredag aften. Helt præcist er tallet 1.029.174.