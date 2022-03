Hvor vild skal weekenden være? Nu kan du tjekke årsopgørelsen

Det kræver dog lidt tålmodighed at komme igennem, for 320.000 står kort efter åbningen i kø på Skats hjemmeside.

I alt kan 4,8 millioner borgere i Danmark nu tjekke deres årsopgørelser for 2021 via selvbetjeningen på hjemmesiden skat.dk. Det oplyser Skattestyrelsen i en pressemeddelelse.

Mange skal ikke selv gøre noget, når de får årsopgørelsen, da Skattestyrelsen får de fleste oplysninger automatisk fra blandt andet arbejdsgivere og banker.

Alligevel er det vigtigt, at man tjekker, at tallene i opgørelsen stemmer overens med ens økonomiske virkelighed.

Efter planen skulle danskerne først have adgang til årsopgørelserne mandag. Men for at kunne teste Skattestyrelsens it-systemer i løbet af weekenden har man valgt at åbne for årsopgørelserne allerede fredag.

Er klar til at hjælpe