Skal du have penge tilbage i skat? I morgen bliver du måske klogere

For nogle er det som en ekstra lønseddel, der kommer dumpende til at forsøde tilværelsen med. For andre er årsopgørelsen det stik modsatte.

Inden for få dage kan millioner af danskere se, om de skal have penge tilbage i skat eller ej. Officielt løfter Skattestyrelsen først sløret næste mandag, 14. marts, men traditionelt bliver døren åbnet på klem allerede fredagen inden.

For ikke at overbelaste systemet er det dog kun et begrænset antal personer, der bliver lukket ind ad gangen for at se, om der er plus eller minus på deres skattekonto. Derfor kan man risikere at vente adskillige timer i en digital kø, hvis man forsøger at logge ind fredag, lørdag eller søndag.