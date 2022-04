Sjælden havørn er stadig ikke fanget - nu overvejes drastiske midler

Morten Stricker havde ellers spået, at så snart de ansatte kom til Jesperhus Feriepark, hvor ørnen har været de seneste dage, ville det være nok til at få fuglen tilbage i fugleparkens varetægt.

Sult er væsentligt

Men en uforudset udfordring har ramt dem. De havde håbet på, at når havørnen var sulten nok, ville den begynde at vise interesse for at vende næbet hjemad. Næstformanden har nemlig tidligere fortalt, at sult kan spille en enormt stor rolle i jagten på at få fuglen tilbage.

- På et eller andet tidspunkt vil den være tilpas sulten, men det kræver, at folk ikke begynder at fodre den med røde pølser og kylling, sagde han dengang med en klar opfordring til ikke at give havørnen nogen form for mad:

- Det vil bare være en bjørnetjeneste. Den kan ikke tåle forproduceret mad. Det kan faktisk ende med at gøre den dødssyg.