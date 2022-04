Aldrig set i Europa: Sjælden fugl flyver frit i Østjylland

Men han er ikke helt oppe og ringe over, at den hvidhovedet havørn er spottet i det østjyske. Han er nemlig sikker på, at det er en ørn, der normalt befinder sig hos en opdrætter eller lignende.

- Det svare til at tage ud og se en høne, der er flygtet ud af hønseburet, siger han.

Kan sagtens leve i vores klima

Peter Lange har altså ikke sat kursen mod Mellerup, og det har han heller ikke tænkt sig lige foreløbig.

Normalt holder havørnearten til på den anden side af Atlanten – i Nordamerika. Vi kender den fra den amerikanske præsidentens segl, og som deres nationalfugl.

- Den er aldrig registreret her i Europa, siger ornitologen, men han fortæller dog, at den sagtens ville kunne leve her i Danmark.