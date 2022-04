Ørnemysterie måske løst: Nu er udenlandsk ejer på vej

Det handler om at få bygget en relation op til havørnen og skabt noget tillid, før Morten Stricker skal gøre sig nogen forhåbninger om, at fuglen adlyder ham. Men der er også et andet parameter, der kan spille ind.

Sult.

- På et eller andet tidspunkt vil den være tilpas sulten, men det kræver, at folk ikke begynder at fodre den med røde pølser og kylling, siger han med en klar opfordring til ikke at give havørnen nogen form for mad:

- Det vil bare være en bjørnetjeneste. Den kan ikke tåle forproduceret mad. Det kan faktisk ende med at gøre den dødssyg.

Mildt påskevejr kan være årsag til østjysk visit

Der kan ifølge næstformanden være flere årsager til, at ørnen er fløjet til Danmark.

- Den kan være blevet skræmt, men det har også været en mild og varm påske med højtryk. Det kan betyde, at ørnen kan flyve højt op og nærmest svæve i luftstrømmene, der fører hertil, siger han.

En ansat fra fugleparken i Lübeck er lige nu på vej i bil til Jesperhus Feriepark for at få fat i fuglen, så den kan komme tilbage til der, hvor den hører til.

- De er glade for, at vi gider at gøre den her indsats for at fange den, fortæller Morten Stricker.