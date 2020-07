Se karakterkravene: Disse uddannelser kræver højest snit

Natten til tirsdag fik 66 kommende studerende en glædelig besked: De er sluppet gennem nåleøjet og har fået en plads på Østjyllands mest eftertragtede uddannelse, Cognitive Science på Aarhus Universitet.

Det kræver et snit på mindst 11,0 at komme ind på uddannelsen, som 421 ansøgere fik afslag på en plads til.

Mille Nielsen fra Ry var blandt de heldige, som i nat kunne åbne en glædelig besked:

- Jeg havde det helt sindssygt, da jeg fandt ud af, at jeg var kommet ind, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

- Først begyndte jeg at græde lidt og så skyndte jeg mig ud på altanen og åbnede en flaske champagne.

Handler om hjernen

For Mille Nielsen var beskeden natten til tirsdag ekstra vigtig, for cognitive science er den eneste uddannelse, hun har søgt ind på.

Mille Nielsen fik interesse for faget under et besøg på universitetet, mens hun gik i 3. G. I cognitive science lærer de studerende om, hvordan mennesker tænker og kommunikerer samt bliver introduceret til brugen af hjernescanninger.

- Det interesserer mig meget, hvordan vi tænker og agerer. Det er en ny uddannelse, som ingen er blevet færdige med endnu, så det er ikke ud fra fremtidsudsigterne, jeg har valgt det, lyder det fra Mille Nielsen.

Her er de 20 østjyske uddannelser med højest karakterkrav Cognitive Science, Aarhus Universitet 11,0 Kommunikation, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 10,7 Psykologi, Aarhus Universitet 10,6 Antropologi, Aarhus Universitet 10,3 Medicin, Aarhus Universitet 10,2 Tandlæge, Aarhus Universitet 10,0 Molekylær medicin, Aarhus Universitet, 9,9 Statskundskab, Aarhus Universitet 9,7 Medievidenskab, Aarhus Universitet 9,4 Samfundsfag, Aarhus Universitet, 9,2 Æstestik og kultur, Aarhus Universitet 9,1 Jura, Aarhus Universitet 9,1 Bandagist, Professionshøjskolen VIA University College, 9,1 Fysioterapeut, Professionshøjskolen VIA University College, 9,1 Ernæring og sundhed, Professionshøjskolen VIA University College, 9,0 Bachelor of financial management and services, Erhvervsakademi Aarhus, 9,0 Tandplejer, professionsbachelor, Aarhus Universitet, 8,8 Lingvistik, Aarhus Universitet, 8,8 Litteraturhistorie, Aarhus Universitet, 8,6 Sygeplejerske, Professionshøjskolen VIA University College, 8,6

Også psykologi-studiet kræver højt snit at komme ind på. Studerende, der skal optages her, skal have et gennemsnit på deres studentereksamen på mindst 10,6.

