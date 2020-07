47-årige Ulrik kom ind på drømmeuddannelsen: - Jeg er sindssygt lettet

Hele dagen mandag ventede 47-årige årige Ulrik Eskerod fra Silkeborg spændt på at få svar på, om han var blevet optaget på sin drømmeuddannelse.

Drømmen er socialrådgiveruddannelsen – en drøm, der klokken 00:01 natten til tirsdag gik i opfyldelse.

Læs også Rekordmange tilbudt plads: Er du kommet ind på drømmestudiet?

- Jeg er sindssygt lettet. Jeg sad oppe indtil midnat sammen med min kone og min store datter. Vi var helt vildt spændte og talte ned til klokken slog tolv, fortæller den glade silkeborgenser til TV2 ØSTJYLLAND.

For to år siden gik jeg ned med stress og fik en kæmpe depression. Jeg gik helt ned med flaget. Ulrik Eskerod, kommende socialrådgiverstuderende

Ulrik Eskerod har ellers i over 20 år arbejdet som fængselsbetjent, men starter efter sommerferien på socialrådgiveruddannelsen i Holstebro.

Gik ned med flaget

At han pludselig skal begynde på en uddannelse som socialrådgiver, lå ikke ligefrem i kortene.

I 21 år arbejdede han som fængselsbetjent i Enner Mark Fængsel i Horsens, men et hårdt arbejdsmiljø fik ham ned med nakken.

Læs også Midtjylland har flest uddannelser med ledige pladser

- For to år siden gik jeg ned med stress og fik en kæmpe depression. Jeg gik helt ned med flaget. Jeg var så heldig at kommunen gav mig revalidering og lov til at begynde på en ny uddannelse, fortæller Ulrik Eskerod.

Sammen med kommunen blev de enige om, at socialrådgiveruddannelsen var det perfekte fit for ham. Siden har han taget fire enkeltfag på HF for at opfylde kravene til uddannelsen.

Jeg satser også på at kunne være en del af rusugen og andre arrangementer. Ulrik Eskerod, kommende socialrådgiverstuderende

- Jeg har altid haft en drøm om at lave det arbejde, som en socialrådgiver laver. Men jeg har ikke haft mulighed for det som fængselsbetjent på grund af tidspres og besparelser, lyder det fra Ulrik der også fortæller, at han har været udsat for flere ubehagelige oplevelser som fængselsbetjent.

Læs også Nikolais demente hustru behandles fantastisk: - Forkert at udskamme personalet

Ulrik er overbevist om, at han kan bruge mange af sine erfaringer fra tiden som fængselsbetjent i socialrådgiverfaget.

Vil være med til rusuge

Selvom Ulrik er en anelse ældre end den gennemsnitlige nye studerende, så afskrækker det ikke den tidligere fængselsbetjent. Tværtimod.

- De unge kan lære noget af mig og omvendt. Jeg satser også på at kunne være en del af rusugen og andre arrangementer, siger Ulrik.

Læs også Frustreret natklubejer efter AGF-fejring: - Provokerende at se på

Han har også et godt råd til andre, der kunne stå i samme situation som ham, hvor de måske overvejer at skifte karriere eller levevej.

- De skal sætte sig ned og tænke over, hvad de gerne vil, få styr på kravene og så ellers bare kaste sig ud i det, lyder det fra ham.

Ulrik Eskerod er tirsdag glad og lettet over nattens gode nyhed, og han glæder sig til at få en frisk start efter sommerferien.