S-borgmestre revser statsministerens valgløfte

Valgløfte skulle give kernevelfærd

Der var ellers store armbevægelser, da Mette Frederiksen kort før folketingsvalget i 2019 ville fremlægge en plan, der skulle sørge for at holde en hånd under velfærden. Samlet set over stat, regioner og kommuner skulle der findes tre milliarder på konsulenter.

- Det er faktisk mange penge, der går direkte til det, som vi kalder kernevelfærd, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.

Men forslaget og ambitionerne kan slet ikke sammen med den virkelighed, som mange kommuner oplever, vurderer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Derfor er det bemærkelsesværdigt, at regeringen bliver ved med at kræve besparelserne i kommunerne.

- Man kan jo godt undre sig over, at man bliver ved med at kræve, at kommunerne skal spare på konsulentudgifterne, når kommunerne ikke kan gennemføre det, siger han.

Syv ud af ti kommuner har kastet håndklædet i ringen

En rundspørge til alle kommunerne i Østjylland viser, at syv ud af ti ikke har kunnet finde besparelser på konsulenter. Det betyder, at de i stedet sparer på andre områder for at finde penge. Ifølge Per Nikolaj Bukh, så kan det ramme de såkaldte varme hænder på velfærdsområderne.

- Når man ikke kan realisere besparelserne på konsulentforbruget, så skal man gøre det et andet sted. Det betyder, at der så er færre ressourcer tilbage til de brede velfærdsområder fra folkeskole til hjemmehjælp, siger han.

Også regionen afviser kravet

Det er langt fra første gang, at kravene møder kritik. I august kunne TV2 ØSTJYLLAND afsløre, at Region Midtjylland også måtte droppe kravet til dem.