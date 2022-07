Psykolog vil have 112 for psykisk syge efter angreb i Field's

I nogle tilfælde kan en selvskadende eller selvmordstruet person på et tidspunkt vende vreden udad, i stedet for indad – og så bliver det andres skyld, forklarer Florence McLean:

- Folk kan finde sammen i fora på nettet, hvor de sammen hader en gruppe af mennesker, og det finder de et fællesskab i, der fodrer aggressionen Det er nemmere at være i at hade andre, end at hade sig selv. Med tiden kan de få en lyst til at reagere på hadet, og den lyst bliver også fodret i de her miljøer.

Et fælles problem

At spotte personer, der går med tanker om at gøre andre ondt, før de gør det, kræver ikke bare noget af psykiatrien og politikerne.

Det kræver noget af os alle, mener Florence McLean:

- Det her er et samfundsproblem. Vi har alle sammen et ansvar for at lægge mærke til, om dem der er omkring os har det godt og at få folk ind i fællesskabet. Hvis vi ser en person agere på en bestemt måde eller snakker om at være selvmordstruet, så skal vi sige det til nogen, der kan agere på det.