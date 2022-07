Frygter presset akutpsykiatri: Langt de fleste får ikke en sengeplads

Massedrab er ikke psykisk sygdom

Lige nu raser debatten om psykiatri. Det sker, efter det er kommet frem, at den 22-årige mand, som er sigtet og fængslet for drab og drabsforsøg i storcentret Fields på Amager, har kæmpet med psykiske problemer.

Jonathan Løw anerkender, at der er brug for politisk handling, så mennesker som den 22-årige ikke ender med at begå alvorlig kriminalitet. Men han frygter, at sagen kommer til at skygge for de største udfordringer i psykiatrien.

- Jeg frygter, at det giver politikerne en mulighed for at sætte en pose penge af til den mest akutte psykiatri og retspsykiatrien, og så lukker de den der, konstaterer Jonathan Løw og fortsætter:

- Det er et fåtal af psykisk syge, der ender med at begå drab. Til gengæld er der hundredetusindvis af danskere, der har brug for og forventer hjælp. Nu bliver de sat i bås. Narrativet bliver 'massedrab', og det er rigtig uheldigt.

Regeringen har lovet, at der kommer en 10-årsplan for psykiatrien i Danmark. Den er fortsat på tegnebrættet.