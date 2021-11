Ekspert i seriemordere: Partnerdrab er samfundets problem

Hun er enig med vicepolitikommissær Søren Ry i, man med øget samarbejde mellem myndigheder kan undgå nogle af drabene.

- Jeg tænker, at det er fuldstændig vigtigt, at man får brudt nogle af de barrierer ned, som man har. Man tænker tit i kasser, og der er det altså vigtigt, at man arbejder på et meget bredere plan. Det er svært som for eksempel psykolog at være den, der står med hele ansvaret. Vi har brug for nogle andre, så tværgående samarbejde er utroligt vigtigt, siger Florence McLean.

Røde flag

Hun peger på, at det er vigtigt ved tidligere mordere at få undersøgt deres personligheder og deres problemer, herunder kigget efter om der er mønstre at spore.



- Det vil sige, at ser man noget, som også var til stede ved det første mord, skal man se det som røde flag, siger Florence McLean.